Notizie Milan – Coppa Italia, i bianconeri pensano al turnover

MILANO – Il Milan dovrà subito mettersi alle spalle la delusione del derby, perché giovedì arriva la Juventus a San Siro. Rossoneri e bianconeri saranno impegnati nel match di andata della semifinale della Coppa Italia e proprio dal fronte della Vecchia Signora arrivano delle indiscrezioni di formazione. Sarri starebbe pensando al turnover in modo da centellinare le energie per il campionato. L’ex allenatore del Chelsea dovrà anche rinunciare a Douglas Costa, fermato da un problema muscolare alla coscia. Spazio quindi a Buffon, Rugani e De Sciglio in difesa. A centrocampo sembrano certi di una maglia da titolare Matuidi e Ramsey, anche Dybala dovrebbe partire dal primo minuto.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live