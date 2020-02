Notizie Milan – Contro la Juve anche per invertire una statistica negativa

MILANO – E’ tempo di bilanci in casa Milan. Dopo un derby, che da sogno si è tramutato in incubo. Iniziano anche ad emergere dei numeri statistici che fotografano benissimo la stagione dei rossoneri. In questo campionato il Diavolo, contro le prime quattro in classifica, ha segnato soltanto 4 reti. Un dato emblematico, numeri che spiegano benissimo tutte le difficoltà dei rossoneri contro le squadre che oggi sono in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Domani sera la squadra di Stefano Pioli scenderà in campo contro la Juventus, nella semifinale d’andata della Coppa Italia, anche per invertire questo trend negativo. Servirà un buona prestazione dei rossoneri per ripartire e regalare una gioia ai propri tifosi.

