Notizie Milan – Compagnoni: “Ibra è stato preso per far crescere la rosa”

MILANO – Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente televisiva del Milan. Ecco cosa ha detto il giornalista sportivo.

: «Guardando la situazione attuale del Milan si può dire che i rossoneri sono Ibra dipendenti. Il calo nel derby, ma in anche più in generale, non soltanto legato alla condizione fisica dello svedese. Ci sono anche altri fattori che vanno calcolati, come la concentrazione o la mancanza di personalità. Ibrahimovic è stato preso anche per questo, per far crescere la rosa rossonera, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche, e soprattutto, sotto l’aspetto della maturità».

