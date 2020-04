Notizie Milan – Cellino: “Su Tonali tante squadre importanti”

MILANO – Massimo Cellino è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva. Il presidente del Brescia ha risposto a domande sui temi più disparati, dalla ripresa del campionato, a Mario Balotelli, Dai tanti cambi di allenatore, futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista delle Rondinelle e della Nazionale Italiana resta un obiettivo del Milan, in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole sul giovane calciatore, in orbita rossonera.

: «Su Tonali ci sono tanti club importanti. Io per ora non ho voluto approfondire nessun discorso con nessuna squadra in particolare. Gli ho promesso che questa scelta sarà prima la sua e poi io valuterò in seguito. Sinceramente sogno di poterlo tenere almeno un’altra stagione con noi e di riuscire a salvarmi».

