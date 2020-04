Notizie Milan – Camavinga, ecco le richieste del Rennes

MILANO – Le indiscrezioni sul futuro di Eduardo Camavinga continuano ad arrivare copiose. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il Rennes sarebbe ormai entrato nell’ordine d’idee di cedere il giocatore, nella prossima sessione di mercato. Sono tanti i club europei interessati al centrocampista e probabilmente alla fine della stagione partirà una vera e proprio asta per assicurarsi le prestazioni del centrocampista. Il club francese, valuta il suo cartellino introno ai 60 milioni di euro avrebbe intenzioni di inserire anche una clausola per mantenere il giocatore in rosa anche il prossimo anno. Sempre secondo la stessa fonte, attualmente, il Real Madrid sarebbe la squadra più vicina a chiudere il colpo. Il Milan resta comunque molto interessato al ragazzo, ma i rossoneri sono consapevoli che servirà uno sforzo incredibile per vincere la concorrenza dei top club europei.

