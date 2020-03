Notizie Milan – Camavinga, adesso ci pensa anche il Liverpool

MILANO – Come riportato da Sport, sulle tracce di Camavinga si è inserito il Liverpool. Il talento classe 2002 del Rennes però conta tantissimi estimatori, nei più importanti campionati d’europa. Dal Bayern Monaco, all’Arsenal, dal Barcellona al Manchester United. In questa situazione c’è anche il Milan, i club rossonero, infatti, ha mandato più volte i suoi scout ad osservare il giovane centrocampista, ma attualmente il giocatore è uno dei più corteggiati al mondo, vista anche la sua giovanissima età, abbinata alle prestazioni di questa stagione tra Ligue 1 e Europa League. Chi vorrà acquistare Camavinga, nella prossima sessione estiva di mercato, dovrà quindi presentare un’offerta estremamente convincete, in modo da sbaragliare la concorrenza.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live