Notizie Milan – Anche il futuro di Calhanoglu è un’incognita

MILANO – Il futuro del Milan è ancora una grande incognita. Così come non è chiaro chi resterà in rossonero, tra i calciatori attualmente in rosa, la prossima estate. Calhanoglu sembrava essere no di quelli prossimo alla conferma, ma così potrebbe non essere. Tutto dipende dall’arrivo di Ralf Rangnick, con l’allenatore teutonico sulla panchina del Diavolo il turco avrebbe un ruolo da protagonista, mentre se la trattativa per portare il tedesco in rossonero non dovrebbe concretizzarsi, allora anche il futuro dell’ex Bayer Leverkusen sarebbe in biblico. Infatti il numero dieci del Milan corre il rischio di rientrare nella politica di taglio dei costi che Elliott attuerà nella prossima stagione.

