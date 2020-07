Notizie Milan – Calhanoglu e quelle parole che mettono apprensione

MILANO – Hakan Calhanoglu, il numero dieci del Milan ha rilasciato un’ intervista al portale Goal.com. Tra i tanti temi toccati c’è stato ovviamente anche il suo futuro, ma una frase del calciatore ha spiazzato e messo in apprensione i tifosi rossoneri: «Amo il Milan, sono venuto qui per giocare la Champions con i rossoneri. Ora però per me è anche il momento in cui devo decidere il mio futuro». Una frase che lascia capire come il centrocampista stia pensando anche il rinnovo di contratto, in cadenza nel 2021, o più semplicemente all’opportunità di cambiare squadra. Il Milan, quindi, dovrà intavolare una trattativa al più presto per raggiungere un accordo sul rinnovo se non vuole perdere il nazionale turco.

