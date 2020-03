Notizie Milan – Bonaventura, scontro Gazidis-Maldini e Massara sul rinnovo

MILANO – Il rinnovo di Bonaventura continua ad essere una della notizie principali, per quello che riguarda il Milan. Il calciatore ha il contratto in scadenza in estate e sulle sue tracce sembrano esserci diverse club di Serie A: Napoli, Lazio, Fiorentina e il suo agente, Mino Raiola, lo avrebbe offerto alla Roma. Una matassa difficile da districare perché Ivan Gazidis sembra avere le idee chiare sulla questione. L’età dell’ex Atalanta e il suo stipendio, non sono in linea con i parametri di Elliott. Quindi dopo sei stagione in rossonero Jack Bonaventura sembra destinato a salutare il Diavolo, a fine stagione. Non sono dello stesso avviso Maldini e Massara, i due dirigenti, invece, stanno spingendo per trovare un accordo con Raiola e continuare ad avere in rosa il calciatore.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live