Notizie Milan – Bonaventura, primi approcci del Napoli

MILANO – Bonaventura e il Milan, una storia che sembra destinata ad essere al capolinea. Il contratto del calciatore, con i rossoneri, infatti scadrà la prossima estate e il club meneghino non ha ancora avviato i contatti con l’entourage del giocatore per parlare del possibile rinnovo. Sulle tracce dell’ex Atalanta ci sarebbero due squadre di Serie A: la Lazio e il Napoli. Il Corriere dello Sport oggi riporta la notizia dei contatti tra Mino Raiola, agente del centrocampista del Diavolo, e i partenopei. Ovviamente l’argomento della discussione è stata la volontà del giocatore, che all’ombra del Vesuvio ritroverebbe il suo ex allenatore, Gennaro Gattuso.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live