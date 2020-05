Notizie Milan – Bonaventura: ancora nessun accordo con la Roma

MILANO – Jack Bonaventura sembra essere molto vicino alla Roma. Il centrocampista del Milan, infatti, in estate sarà libero a parametro zero e il club capitolino continua a lavorare per trovare un accordo con il suo agente, Mino Raiola. Secondo quanto riporta Sky Sport però il calciatore piace molto ai giallorossi e i primi contati sarebbero già andati in scena, così come un primo incontro, ma non è stato ancora trovato un accordo. Torino e Atalanta sembravano essere ad un passo da Bonaventura, ma le sue richieste hanno “spaventato” le due società, che hanno reputato troppo alte le richieste del”quasi ex rossonero”. L’accordo tra la Roma e il centrocampista potrebbe arrivare sulla base di un contratto biennale da due milioni di euro.

