Notizie Milan – Bivio Paquetà: cessione o prestito per il brasiliano

MILANO – Uno dei grandi misteri del Milan in questa stagione è Lucas Paquetà. Il brasiliano non ha convinto né sotto la gestione Giampolo né con con Pioli in panchina. Eppure il fantasista aveva fatto vedere cose buone appena arrivato in Italia, dopo l’acquisto dal Flamengo nella sessione di mercato invernale di un anno fa. Il numero trentanove rossonero, con Gattuso alla guida del Diavolo, sembrava essere uno di quei giocatori su cui puntare per il futuro. Un anno dopo, invece, il club meneghino si trova davanti a un bivio: cederlo, sapendo di doversi accontentare della valutazione attuale (che non raggiungerà mai la spesa iniziale) oppure mandarlo via con la formula del prestito, per cercare di rilanciare il valore del suo cartellino.

