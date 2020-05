Notizie Milan – Bakayoko: il ritorno passa dalla riduzione dell’ingaggio

MILANO – Il ritorno di Tiémoué Bakayoko è uno degli argomenti più chiacchierati, nell’ultimo periodo, in ottica Milan. Il centrocampista francese, di proprietà del Chelsea, ha passato l’ultima stagione al Monaco ma le difficoltà finanziare del club monegasco lo riporteranno a Londra, in attesa di una sistemazione sul mercato. Il diavolo è rimasto nel cuore del ragazzo e questo non è un mistero, ma il viatico per il ritorno a Milanello passa dalla riduzione dell’ingaggio, secondo quanto riportato da Tuttosport. Il ritorno di Bakayoko non è una suggestione perché il calciatore avrebbe messo il club meneghino in cima ai suoi “desideri di mercato”, ma servirà uno sforzo da parte sua.

