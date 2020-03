Notizie Milan – Ambrosini ricorda il suo arrivo in rossonero

MILANO – Massimo Ambrosini si è raccontato ai microfoni di Milan Tv. L’ex calciatore rossonero ha parlato del suo arrivo, a 18 anni, a Milanello e di un aneddoto su Paolo Maldini. Ecco le sue parole.

: «Ricordo bene il mio arrivo al Milan, l’anno prima avevo scelto un procuratore e la prima volta che si presentò a casa mia a Pesaro, disse a miei genitori che dovevano godersi il figlio quest’anno, perchè dal prossimo non ci sarei stato. Eravamo una famiglia unita e quelle parole ci hanno colto di sprovvista. Non immaginavamo che sarei andato al Milan. Un’aneddoto particolare? Beh, una volta 3 o 4 di noi si ritrovarono a pranzo a Milanello, per convincere Paolo (Maldini, ndr) a continuare a giocare. Negli ultimi anni rinnovava di ani in anno, perchè era sempre alle prese con problemi fisici. Quela volta quasi lo costringemmo a firmare. Voglio pensare che la sua carriera si sia allungata grazie anche alle insistenze nostre».

