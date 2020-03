Notizie Milan – Al vaglio anche Musso dell’Udinese

MILANO – La situazione legata al rinnovo di Gigio Donnarumma resta ingarbugliata. Da una parte l’entourage del giocatore che ha chiesto 6,5 milioni di euro a stagione per continuare la sua carriera in rossonero. Dall’altra, invece, la dirigenza del club meneghino che ha intenzione di applicare un tetto agli stipendi dei giocatori in rosa. Gazidis, amministratore delegato e direttore generale del Milan, ha intenzione di applicare il Salary cup a 2,5 milioni, come limite massimo. Due visioni completamente diverse, che non s’incontrano e hanno portato a una situazione di stallo. Intanto iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sul futuro portiere del Diavolo, nei giorni scorsi le voci di mercato parlavano di un interesse dei rossoneri per Meret, ma l’estremo difensore del Napoli non l’unico sulla lista “dei possibili acuisti”. Infatti al club meneghino piace anche Musso, portiere argentino dell’Udinese, ma su di lui ci potrebbero essere anche gli occhi dell’Inter.

