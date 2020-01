Notizie Coppa Italia – Napoli-Perugia: partenopei avanti con due rigori

MILANO – Il Napoli di Gennaro Gattuso chiude il primo tempo contro il Perugia per 2-0. Gli azzurri trovano il vantaggio al 26′ con Insigne, che trasforma un penalty, concesso per un fallo su Lozano. Al 38′ arriva il raddoppio dei partenopei. Insigne sigla la sua personale doppietta, sempre dagli undici metri, dopo che Iemmello ha toccato la palla con un braccio in area biancorossa. al 46′ Zielinski trova la rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco del calciatore polacco. Al 50′, della prima frazione di gara, la squadra di Serse Cosmi avrebbe l’opportunità di accorciare le distanze su rigore, ma Iemmello si fa ipnotizzare da Ospina. Il portiere colombiano si fa perdonare, dopo il madornale errore che ha concesso la rete della vittoria alla Lazio, nell’ultimo match di campionato del Napoli.