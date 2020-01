Notizie Coppa Italia – Le formazioni ufficiali di Lazio-Cremonese

MILANO – La Lazio di Simone Inzaghi torna in campo alle ore 18:00. Avversario, nel match valido per gli Ottavi di finale della Coppa Italia, è la Cremonese di mister Rastelli. I biancocelesti sono reduci da dieci vittorie consecutive in campionato, ma nella partita odierna dovranno fare a meno di Correa e Caicedo. Nei grigiorossi spazio a Palombi, ex attaccante biancoceleste. Ecco le formazioni ufficiali della gara tra le due squadre.

Lazio (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Patric, Berisha, Cataldi, Parolo, Jony; Immobile, Adekanye. All. Inzaghi.

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Bianchetti, Terranova, Caracciolo; Zortea, Castagnetti, Arini, Deli, Renzetti; Ciofani, Palombi. All. Rastelli