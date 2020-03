Notizie Calcio – UFFICIALE: la Uefa rinvia il primo match per il Coronavirus

MILANO – Anche la Uefa si è dovuta piegare all’emergenza Coronavirus. Basilea-Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di finali di Europa League, previsto per il 19 marzo, non si giocherà, nemmeno a porte chiuse. Lo ha comunicato l’organismo con una nota sul proprio sito internet ed è la prima partita che la Uefa sospende a causa del Covid-19.

“La polizia della città di Basilea ha deciso di non approvare la disputa di questo match al fine di proteggere la salute della popolazione e per fermare la diffusione del Coronavirus, nonché il carico di lavoro della squadra medica di Basilea”.

