Notizie Calcio – l’UEFA pensa di sospendere la Var

MILANO – Domani andrà in scena una nuova riunione del comitato esecutivo della UEFA e secondo quanto riporta RMC Sport, potrebbe essere presa una decisione clamorosa. Stando a quanto riporta la fonte, infatti, l’organismo internazionale starebbe pensando di abbandonare la Var, alla ripresa della Champions League. In modo da far rispettare le distanze minime tra gli individui e non contravvenire alle linee guida dei protocolli sanitari, evitando l’assembramento di persone. L’alternativa sarebbe quella di riorganizzare le cabine in modo da riuscire a far mantenere tra gli arbitri e gli assistenti la distanza di un metro.

