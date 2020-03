Notizie Calcio – La Federcalcio francese commenta il rinvio di EURO 2020

MILANO – EURO 2020 slitta ufficialmente al prossimo anno. Lo ha deciso oggi la UEFA, dato che a causa dell’emergenza Coronavirus la maggior parte dei campionato nazionali sono stati congelati a data da destinarsi. Una decisione inevitabile, che però porterà al completamento della varie competizioni, in state, comprese Champions ed Europa League.Noël Le Graet, il presidente della FFF, ha voluto commentare questa decisione, attraverso i canali ufficiali della federcalcio francese. Ecco le sue parole.

: «La federcalcio francese sostiene pienamente la decisione della UEFA e tutte quelle conseguenti. Le amichevoli della Francia del 27 e 31 marzo saranno logicamente spostate a giugno. Questa scelta saggia e pragmatica della UEFA permette di calarsi pienamente nell’urgenza e nelle priorità del momento, cioè l’azione collettiva per combattere il coronavirus, con l’obiettivo di terminare i campionati nazionali professionistici e amatoriali che potranno prolungarsi fino a giugno. Tutte le opzioni saranno valutate al fine di essere il più reattivi possibile al momento della ripresa. La sola preoccupazione della FFF è quella di prendere le migliori decisioni per rispettare l’equità sportiva e limitare l’impatto di questa crisi. Il mondo del calcio deve essere solidale, responsabile e d’esempio».

