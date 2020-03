Notizie Calcio – Il Coronavirus influenzerà anche il prossimo mercato

MILANO – L’emergenza Coronavirus sta condizionato anche il mondo del calcio. L’ipotesi di uno slittamento dei campionati nazionali è sempre più probabile, visti gli stop forzati alle competizioni in tutta Europa. Anche EURO 2020 “rischia” di essere posticipato, in modo da permettere di far svolgere tutti i calendari sportivi, fino in fondo. Sembra, quindi, che si opterà per la scelta di far finire la stagione calcistica in estate inoltrata, quando invece, di norma impazza o impazzava il mercato. E’ proprio il periodo dedicato alle operazioni di acquisto o cessione, quello delle trattative e dei tormentoni potrebbe subire una modifica. La sessione estiva dovrebbe durare molto di meno rispetto al solito, un po’ come già accade nella finestra di riparazione invernale.

