Notizie Calcio – Eredivisie sospesa fino a settembre

MILANO – Il governo olandese ha deciso di sospendere tutte le attività sportive fino a settembre, calcio compreso. La notizia è arrivata in serata nella conferenza stampa di Mark Rutte, il primo ministro ha elencato le nuove misure prese per contrastare l’emergenza coronavirus, tra cui quella sugli eventi sportivi. Questa scelta spegne definitivamente le speranze dei tifosi riguardo al possibile ritorno in campo della propria squadra del cuore. In ambito calcistico quindi i Paesi Beassi decidono di seguire la strada presa dai vicini del Belgio, che avevano sospeso il campionato qualche settimana fa, assegnando anche lo scudetto, suscitando l’ira della UEFA.

