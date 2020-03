Notizie Calcio – Ecco i rischi economici dello stop alla Serie A

MILANO – L’emergenza Coronavirus ha portato all’inevitabile decisione di fermare la Serie A, visto lo stato di crisi in cui versa il paese. Come riporta il Mattino, però, se il campionato non dovesse riprendere molte società di calcio andranno incontro a gravi problemi economici. Il quotidiano ha stimato una perdita di 750 milioni di euro nel caso i cui non si tornasse a giocare. Se invece si scegliesse di continuare, ma a porte chiuse, ad oggi la strada che dovrebbe venir percorsa, le perdite in questo caso ammonterebbero “soltanto ” a 140-190 milioni di euro. In ogni caso, comunque, le perdite sarebbero altissime e diversi club correrebbero il rischio non di non riuscire a far fronte a molte spese di gestione. La Serie A, così come l’economia del paese, risentirà della diffusione del Covid-19.

