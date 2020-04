Notizie Calcio – Dovrebbe slittare il ritorno in campo della Bundesliga

MILANO – Nei giorni scorsi era riportata la notizia del ritorno in campo della Bundesliga, prevista per il prossimo 9 maggio. Oggi arrivano nuove notizie, il CEO della Federcalcio tedesca, che però fanno pensare che la data per la ripresa del campionato sarà posticipata. Ecco le sue parole.

: «Pensare che torneremo a giocare la prima settimana di maggio oggi e irrealistico e irrispettoso. Non posso nemmeno stabilire una data certa, anche questo sarebbe presuntuoso da parte nostra. Per ora non abbiamo deciso nemmeno con quale giornata iniziare e per quanto riguarda la Coppa di Germania, deciderà la DFB. La conclusione della stagione è prevista per il 30 giugno, ma se dovessimo arrivare a luglio lo faremo. Non pensiamo al prossimo anno, la nostra attenzione è questa stagione e la sua conclusione. Comunque anche per il prossimo anno potrebbero esserci dei match a porte chiuse e i club dovranno iniziare a prepararsi alla rinuncia degli introiti, garantiti dallo stadio. Se in un impianto da 70mila posti ci sono 200 persone, è possibile mantenere la distanza di sicurezza: sta ad ogni lega proporre una soluzione. Quando ricominceremo bisognerà evitare contatti fuori dagli impianti, oppure le partite non avranno luogo e questo i tifosi dovranno accettarlo e se questo dovesse accadere durante un incontro, quest’ultimo sarà sospeso».

