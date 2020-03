Notizie Calcio – Agnelli: “L’Uefa sta definendo un nuovo calendario”

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a essere un problema globale, anche nel mondo del calcio ovviamente. Tutte le competizioni, nazionali e europee, sono ferme fino a data da destinarsi. Proprio questo tema, la ripresa del calcio giocato, è al centro della lettera che l’ECA, l’associazione dei club europei, ha inviato ai suoi membri. Come riporta l’agenzia di stampa internazionale Reuters, Andrea Agnelli, numero uno dell’associazione, è entrato nel merito dell’argomento. Ecco le sue parole.

: «Come responsabili del benessere e della sostenibilità dei club che gestiamo, dobbiamo far fronte ad una minaccia vera ed esistenziale. Le nostre entrate, fondamentali per il pagamento dei nostri giocatori e del personale, sono ferme, come conseguenza dello stop forzato alle competizioni. In questo contesto nessuno è immune e il tempismo è essenziale, questa è uno delle sfide più grandi che la nostra industria e il nostro abbiano mai affrontato. L’ECA sta definendo la migliore strategia per tornare a giocare, a tutti i livelli e per aiutare i club che si trovano in difficoltà economica e sociale. La UEFA è al lavoro per definire un nuovo possibile modello di calendarizzazione delle competizioni, alla luce attuale della crisi anche l’approccio alle licenze UEFA e al Fair Play Finanziario sono argomento di discussione».

