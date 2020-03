Notizie Calcio – Coronavirus: positivo il pres. della Federcalcio Svizzera

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in tutto il mondo, anche nel mondo del calcio. E’ di poco fa, infatti, la notizia che anche Dominique Blanc, il presidente della Federcalcio Svizzera, è risultato essere positivo al tampone per il contagio da Covid-19. La Federazione elvetica ha subito diramato un comunicato ufficiale sulla vicenda, con le sue parole: «Mi sento abbastanza bene in questo momento e ho solo lievi sintomi influenzali». inoltre è stato fatto presente che Blanc è stato subito messo in quarantena

