Notizie Calcio – Coronavirus: il Wolfsburg riprende gli allenamenti

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in tutto il mondo, ma questo non sembra spaventare il Wolfsburg. Il club tedesco, infatti, questa mattina ha ripreso gli allenamenti in vista del ritorno in campo, in Bundesliga, previsto per il prossimo 2 aprile. La società ovviamente ha predisposto tutte gli accorgimenti del caso, come l’obbligatorietà del misurarsi la febbre prima di entrare nel centro sportivo, oppure, la riunione tecnica si è svolta all’interno della zona mista dello stadio per rispettare il distanziamento, solo per citarne alcuni. Questa scelta però è finita al centro delle critiche, soprattutto via social, dato che l’emergenza legata al contagio da Covid-19, sembra essere lontana dalla soluzione.

