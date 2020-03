Notizie Calcio – Coronavirus, il Sion licenzia otto giocatori

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in tutto il mondo. Le conseguenza dello stop ai vari campionati iniziano a farsi sentire, con importanti ripercussioni economiche. E’ il caso del Sion, squadra svizzera, che ha chiesto ai proprio giocatori di venire incontro alle esigenze del club, ma questi non hanno voluto sentire alcuna spiegazione, sul taglio dei loro stipendi. Una presa di posizione che ha portato Costantin, il presidente del Sion, ha optare la clamorosa decisione di licenziare quei calciatori che non erano d’accordo con la linea societaria. Tra questi figurano anche atleti con un passato in Serie A, come Doumbia, ex Roma, e Kasami ex Lazio e Palermo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live