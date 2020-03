Notizie Calcio – Coronavirus: Il B.Dortmund domani riprende gli allenamenti

MILANO – Come riporta il Corriere dello Sport, domani mattina il Borussia Dortmund riprenderà gli allenamenti, dopo lo stop dei giorni a causa dell’emergenza Coronavirus. Una scelta dettata anche dal fatto che la Bundesliga dovrebbe tornare in campo il prossimo 3 aprile. I gialloneri però non torneranno a a lavorare a ranghi completi, dato che l’emergenza contagio da Covid-19 in Germania non è stata ancora risolta. Gli uomini di Favre s’incontreranno a piccoli gruppi e continueranno con questo tipo di calendarizzazione delle sessioni fino a quando l’emergenza non sarà rientrata. La scelta di lavorare in numero ristretto è stata decisa anche per garantire ai calciatori di poter lavorare garantendo la loro sicurezza.

