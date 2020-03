Notizie Calcio – Coronavirus: Federcalcio spagnola pronta ad aiutare i club

MILANO – 500 milioni di euro di finanziamenti. Questa è la mossa della federcalcio spagnola per aiutare i propri club in questo momento di crisi, a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio. Questa iniziativa servirà “come paracadute” alle società che con lo stop a tutte le competizioni rischiano il fallimento. In questo modo verranno comunque garantiti gli introiti dei diritti televisivi, nonostante la Liga e le altre serie minore possano fermarsi definitivamente in questa stagione.

nello specifico questa mossa metterà i club nella condizione di far fronte ai pagamenti degli stipendi dei calciatori, per quello che riguarda la Serie B spagnola, invece, ogni società potrà avere a disposizione fino a 2 milioni di euro. Che verranno restituiti in 5 o 6 anni, senza il peso degli interessi. Per le serie minori è stato previsto un fondo da 4 milioni per club.

