Notizie Calcio – Coronavirus: calciatori del Barcelona in cassa integrazione

MILANO – Arriva dalla Spagna una notizia clamorosa. Il Barcellona aveva chiesto ai chiesto ai proprio calciatori il taglio dello stipendio del 50%, per venire incontro alle difficoltà economiche del club, a causa dell’emergenza Coronavirus. Messi e compagni dal canto loro hanno rispedito al mittente la proposta con un secco no. Oggi Bartomeu, numero uno del club catalano, ha chiesto al governo spagnolo la cassa integrazione per i suoi giocatori. Una misura del tutto inaspettata che però mette a nudo le difficoltà delle società calcistiche, anche tra le più ricche del mondo, con lo sto forzato a tutte le competizioni. Adesso bisognerà capire quale sarà la risposta del governo e se altre squadre de LaLiga sceglieranno d’intraprendere lo stesso iter, in modo da salvaguardare il proprio futuro.

