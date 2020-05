Notizie Calcio – Bundesliga: André Silva trascina l’Eintracht Francoforte

MILANO – Nell’odierna giornata di Bundesliga spicca il nome di André Silva. L’ex attaccante del Milan, in prestito biennale all’Eintracht Francoforte, nei primi45′ riesci a procurarsi e a realizzare un rigore che sblocca il risultato. Al 26′ viene fischiato il penalty, per una trattenuta sul portoghese, che al minuto successivo si presenta dagli undici metri. Il calciatore si dimostra freddo riuscendo a spiazzare il portiere Casteels. Una notizia che può far sorridere i rossoneri, in vista di un possibile riscatto anticipato del giocatore dai parte dei tedeschi. L’operazione che potrebbe portare al trasferimento definitivo di André Silva è slegata da quella di Rebic al Milan, come rivelato dalla dirigenza dell’Eintracht Francoforte.

