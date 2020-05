Notizie Calcio – Bundesliga: Amazon continuerà a trasmettere i match

MILANO – :«Siamo lieti di poter trasmettere ulteriori partite della Bundesliga in diretta su Prime Video dopo il feedback estremamente positivo. Questo ci incoraggia a continuare le nostre trasmissioni in Bundesliga, sempre senza costi aggiuntivi per l’adesione a Prime».

Queste le parole di Alex Green, ds di Prime Video. Dopo alcuni disguidi legati a problemi audio e video, non sincronizzati, durante i match. La sinergia quindi tra Amazon e il calcio tedesco (sulla piattaforma prime vengono trasmesse la Bundesliga, II e III Divisione) continua. Lo scorso 18 maggio su Amazon Prime è stato possibile vedere il primo match live (Werder Brema – Bayer Leverkusen) e secondo quanto riporta Kicker, i restanti incontri della stagione continueranno ad essere visibili.

