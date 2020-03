Nocerino: “Fa male vedere il Milan così…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, si è espresso sul Milan attuale: “Dispiace molto vedere il Milan in queste condizioni, anche perché ho grande rapporto con le persone che lavorano a Milanello e in sede. Fa molto male vedere il Milan così perché è una società gloriosa, che merita tutto il bene del mondo. Ogni persona che lavora nel Milan ci mette anima e cuore, quindi spero che possa tornare al più presto sul tetto del mondo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...