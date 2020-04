Nocerino: “Ecco perché sono andato via dal Milan”

MILANO – Intervistato da Mauro Suma tramite Instagram, Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo passato rossonero: “Vedevo giocatori come me che erano in una società incredibilmente grande, ma che senza campioni facevano fatica. Ho iniziato a non percepire il Milan di una volta. Quando sono arrivato al Milan volevo restare il più a lungo possibile. Poi ho iniziato a non sentirmi all’altezza del Milan e quindi ho chiesto di andare via: non volevo deludere le persone che avevo conquistato con il mio carattere. Non c’erano giocatori in grado di sostituire quelli che erano andati via”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live