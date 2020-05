Nicolodi: “Milan, Rangnick meglio da dirigente: deve costruire la squadra”

MILANO – Contattato da MilanNews.it, Pietro Nicolodi, giornalista di Sky Sport ed esperto ci calcio tedesco, ha commentato il probabile arrivo di Ralf Rangnick nel club rossonero: “E’ un buon allenatore, ma secondo me è meglio come dirigente, con il compito di costruire la squadra. Come direttore sportivo è straordinario, non a caso ha fatto lavori pazzeschi a Salisburgo e a Lipsia, dove ha preso giocatori incredibili che sono esplosi da totali sconosciuti; penso a Upamecano, Konatè, Nkunku, Werner. Rangnick capisce di calcio e riesce a comprare bravi giocatori a cifre accettabili, rivendendoli a prezzi mostruosi. Mal che vada, si guadagnano tanti soldi da poter reinvestire”.

