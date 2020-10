Milan, doppietta di Brahim Diaz con la Spagna Under 21

MILANO – Conferma di essere in un ottimo periodo di forma Brahim Diaz che, dopo aver trovato la prima rete con la maglia del Milan nella sfida di campionato contro il Crotone, si è tolto la soddisfazione di realizzare una doppietta con la Spagna Under 21. L’esterno rossonero ha deciso infatti la partita contro le Isole Faroe, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei e vinta proprio per 2-0 dalle Furie Rosse. Il prossimo impegno della giovane selezione spagnola è in programma martedì prossimo, alle 18.45, con il Kazakistan.