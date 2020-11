Leao e Dalot convocati col Portogallo U21. Francia, altra esclusione per Theo…

MILANO – Questa sera andrà in scena la terza giornata dei gironi d’Europa League, mentre nel fine settimana ci sarà il settimo turno di Serie A. Dopodiché, i campionati si fermeranno a causa della seconda sosta stagionale per le Nazionali. Tra i giocatori rossoneri, Diogo Dalot e Rafael Leao hanno ricevuto la chiamata del Portogallo Under 21, in vista delle sfide contro Cipro e Olanda. Al contrario, Theo Hernandez continua a non essere convocato dal CT della Francia Didier Deschamps. Di conseguenza, il terzino sinistro potrà allenarsi a Milanello durante la pausa.