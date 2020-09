MILANO – Sta facendo molto discutere, in Svezia, la decisione del CT Janne Andersson di non schierare titolare Dejan Kulusevski nella sfida di ieri contro la Francia (vinta dai transalpini per 1-0). Attraverso il proprio profilo Twitter, anche Zlatan Ibrahimovic si è scagliato contro il Commissario Tecnico svedese: “Che fottuto scherzo. Un’altra dimostrazione: persone incompetenti nelle posizioni sbagliate che stanno soffocando il calcio svedese”.