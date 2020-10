Francia, Deschamps non convoca Theo: lui risponde sui social…

MILANO – Nonostante stia fornendo prestazioni esaltanti con la maglia del Milan, per l’ennesima volta Theo Hernandez non è stato convocato in Nazionale. Il Commissario Tecnico Didier Deschamps, con una decisione che in pochi hanno compreso e ancor meno condiviso, ha preferito escludere il terzino sinistro dalla lista dei convocati per i prossimi impegni della Francia. La reazione di Theo è arrivata sui social, tramite un post polemico pubblicato su Twitter: “Io non lo capisco…e tu?”.