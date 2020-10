CT Danimarca: “Kjaer ed Eriksen due campioni che restano umili. Sono esempi per i giovani”

MILANO – Intervistato dai microfoni di ‘bt’, Kasper Hjulmand, Commissario Tecnico della Danimarca, ha parlato di Simon Kjaer e Christian Eriksen, compagni in Nazionale ma avversari sabato prossimo nel derby di Milano: “Entrambi amano la competizione. Sono ansiosi di diventare sempre più forti, ma al tempo stesso hanno sempre i piedi per terra e sono ottimi esempi per i più giovani. Sono entrambi delle superstar del calcio europeo ma rimangono molto umili: rappresentano pienamente quello che siamo noi in Danimarca”.