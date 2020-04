Napoli, Giuntoli gela il Milan: “Milik? Vogliamo tenerlo, stiamo trattando il rinnovo”

MILANO – Il direttore sportivo del Napoli, Federico Giuntoli, ha risposto ai microfoni di Sky Sport ad una domanda circa l’interesse del Milan nei confronti di Arkadiusz Milik, attaccante polacco del club partenopeo: “Vogliamo tenerlo, è molto importante per noi e non vogliamo privarcene. Infatti stiamo trattando il rinnovo col suo entourage, c’è ancora tempo per trovare l’accordo e prolungare. Ufficialmente non abbiamo ricevuto delle richieste, ma è un gran giocatore ed è normale abbia tanti estimatori”.

