10MILANO – Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, Marcelino García Toral sarà il nuovo allenatore del Milan per la stagione 2020-2021: l’ex allenatore di Villarreal e Valencia è stato contattato un mese e mezzo fa da Paolo Maldini, dt milanista, il quale gli ha presentato il progetto del club di via Aldo Rossi. Anche Zvonimir Boban avrebbe avvallato la possibilità e sarebbe quindi tutto fatto per la prossima stagione.