Montella, spunta il retroscena: “Ho provato a portare Gomez al Milan”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha svelato di aver provato a portare Alejandro Gomez in rossonero: “L’ho allenato a Catania e ho sempre avuto grande stima di lui. All’Atalanta si è definitivamente consacrato e lo dico con un po’ di rammarico, visto che provai a prenderlo sia quando allenavo la Fiorentina che quando allenavo il Milan, anche prima che arrivasse a Bergamo. Rispetto ai miei tempi, quando era giovane e cercava poco la porta, ora è più istintivo e copre il campo alla perfezione. Geniale l’idea di Gasperini di spostarlo al centro. E con l’Atalanta ha dimostrato di poter fare la differenza ed essere decisivo anche in Europa”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live