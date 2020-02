Monguzzi: “Gabbia ha grande forza caratteriale, si è sudato ciò che ha ottenuto”

MILANO – I microfoni di MilanNews.it hanno contattato Riccardo Monguzzi, ex membro del settore giovanile rossonero che ha contribuito alla crescita di molti ragazzi che oggi giocano in Serie A. Fra questi anche Matteo Gabbia, il quale ha esordito con la maglia del Milan lunedì scorso, a San Siro contro il Torino: “Alcuni giocatori hanno un dono che gli viene concesso da madre natura. Altri, invece, devono lavorare di più degli altri per arrivare ai vertici. Matteo si è sudato tutto quello che ha ottenuto, grazie alla sua grande forza caratteriale. Per i vari Donnarumma, Locatelli, Cutrone e lo stesso Gabbia, vanno innanzitutto ringraziati Mauro Bianchessi e Filippo Galli. Il primo ha saputo cogliere in loro il talento, mentre il secondo gli ha dato una formazione tecnica e personale importante”.

