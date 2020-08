Miranchuk, l’Atalanta alza l’offerta: fumata bianca vicina

MILANO – L’Atalanta e Aleksej Miranchuk si avvicinano sempre di più. Il centrocampista offensivo della Lokomotiv Mosca, apprezzato anche dal Milan, è pronto a sbarcare in Italia e probabilmente vestirà la maglia nerazzurra. Il Milan ha infatti virato su altri due obiettivi: Oscar Rodriguez e Brahim Diaz, entrambi in forza al Real Madrid. Miranchuk è quindi pronto ad accettare l’offerta della Dea che, dal canto suo, ha aumentato anche la proposta economica per la società russa, portandola a 15 milioni di euro.