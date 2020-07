Milanello, presente anche la dirigenza

MILANO – Non c’è tempo per fermarsi. L’esaltante rimonta eseguita ieri sera a San Siro sulla Juventus dev’essere subito archiviata: domenica infatti si torna già in campo, per il trentaduesimo turno di campionato al San Paolo di Napoli, contro l’ex rossonero Rino Gattuso. Questa mattina i giocatori di Pioli si sono ritrovati a Milanello per l’allenamento e nel centro sportivo erano presenti anche l’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara. Stando a quel che riferisce Sky Sport, tutta la squadra è stata sottoposta ai tamponi per il Covid, compresi i dirigenti.

