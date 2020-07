Milan, un’altra vittoria per l’Europa: Kessié, Romagnoli e Calha ribaltano il Parma

MILANO – Milan l’è un gran Milan: continua l’arrembante falcata della squadra di Pioli verso la qualificazione in Europa League. A San Siro va in scena una grande rimonta contro il Parma, che vale altri tre punti fondamentali in classifica. Dalla ripresa del campionato il Diavolo ha vinto la bellezza di cinque partite su sette, pareggiando le altre due. Una media-punti impressionante, che testimonia la grande crescita di una squadra che ora gioca con sicurezza, determinazione e qualità. Una gara cominciata in salita a causa della rete di Kurtic, che ha permesso agli ospiti di andare all’intervallo in vantaggio di 1-0, ribaltata però nella ripresa. Prima Kessié con un bolide dalla distanza, poi Romagnoli di testa ed infine Calhanoglu firmano la rimonta rossonera, fissando il punteggio sul definitivo 3-1. La banda Pioli sale così a quota 53 punti in classifica, consolidando sempre di più il piazzamento in Europa League. Ora nel mirino c’è il quinto posto. Ma attenzione perché, dopo la vittoria, sono arrivate grandissime novità anche per quanto riguarda il mercato rossonero. Circola un nome totalmente a sorpresa, Carlo Pellegatti sgancia la bomba: “E’ più forte di Tonali!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live