Milan-Udinese, previsti più di 50.000 spettatori

MILANO – Con il ritorno di Ibrahimovic e le due vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, in casa rossonera è tornato un minimo di buonumore. La passione dei tifosi milanisti, però, non si è mai spenta, nonostante una stagione fin qui disastrosa sul piano de risultati. Anche ieri, negli ottavi di Coppa Italia contro la Spal in un giorno infrasettimanale, c’erano più di 30.000 spettatori a San Siro. Il popolo rossonero è pronto a rispondere “presente” anche domenica, nella sfida di campionato contro l’Udinese. Il Milan affronterà i friulani al Meazza per il primo turno del girone di ritorno (fischio d’inizio ore 12,30) e, stando a ciò che riferisce MilanNews.it, ci saranno oltre 50.000 spettatori.