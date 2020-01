Milan-Udinese: Donnarumma verso il recupero, Musacchio e Calabria non ci saranno

MILANO – Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati del Milan, in vista della sfida con l’Udinese: “Gigio Donnarumma si è allenato parzialmente con la squadra. Domani sarà il test fondamentale per capire se ce la farà o meno, ma le sensazioni sono positive. Non si sono allenati invece Musacchio e Calabria, che verranno sostituiti da Kjaer e Conti. In mezzo al campo ci saranno Bennacer e Kessié. Confermato sulla fascia destra Castillejo al posto di Suso. A sinistra ballottaggio fra Calhanoglu e Bonaventura, mentre Paquetà partirà dalla panchina. Davanti giocheranno Rafael Leao e Ibrahimovic”.